TRE PUNKTER: ”Holmberg fick kröna sin tid i Bajen med ett mål”

Hammarby tog emot Ajax i returen i Europa Cup.

Då vann Hammarby dubbelmötet med 6–2.

Här är FotbollDirekts Lovina Stafhammar med tre punkter från matchen.

Foto: Bildbyrån

Profilernas sista match

Smilla Holmberg ryktas bort och Julie Blakstad har utgående kontrakt. Dagens match kan ha varit den sista matchen vi fick de denna superduo i en Hammarby-tröja. Om de lämnar så blir det ett stort och tapp för Hammarby och jag är osäker på om de ens går att ersätta. Blakstads försvarsspel och Holmberg snabbhet är unikt och deras kämparglöd är unik. Att Holmberg fick kröna sin tid i Bajen med en balja som såg till att Hammarby tog sig till kvartsfinal var nog mer än vad hon hade kunnat drömma om.

Anna Jösendal har hittat formen

Målskytt i första matchen mot Ajax och i denna matchen jobbade hon på utan dess like. Hon springer som en galning, och visar sig alltid för sina lagkamrater. Jösendal har haft en del skadeproblem under året men har de senaste matcherna kommit att bli Hammarbys vassaste spelare. Jösendal är nog het på marknaden efter två fina matcher internationellt så ”Bajen” ska vara glada om man kan behålla henne.

Hammarby hade underskattat Ajax

Efter Hammarbys fina utgångsläge hade nog laget underskattat motståndet. Trots en toppad startelva så saknades det motivation och vilja att vinna. Kanske handlade allt om underskattning. Det var en svag halvlek av ”Bajen” som varje gång de fick bollen var livrädda och när man väl kunde behålla bollen så skickade man iväg en passning utan adress. I andra halvlek blev det betydligt bättre och Hammarby gick att känna igen och kunde ta en komfortabelt seger och ta sig till kvartsfinal.