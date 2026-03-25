Tre punkter: ”Ska Sørum bli Hammarbys oväntade skyttedrottning?”

Sparta Prag tog emot Hammarby i semifinalen av Europa cup.

Matchen slutade 2–3.

Här är FotbollDirekts Lovina Stafhammars tre punkter från matchen.

Foto: Bildbyrån

Sparta var bättre än vad Bajen trodde

Hammarby var på förhand stora favoriter inför semifinalen. Just det favoritskapet syndes inte på plan som man hade trott. Men Hammarby kom in mer och mer i matchen. Sen var Sparta Prag bra i många lägen. Men de saknar stundtals den där sista spetsen som behövs för att vara det starkare laget. Men returmötet kommer bjuda på en riktigt spännande drabbning lagen emellan.

Joramo är Hammarbys viktigaste spelare

Emilie Joramo. Behöver man skriva mer? Norskan jobbar offensivt, defensivt och kämpar för klubben. Utan henne hade nog Bajen inte varit i semifinal i dag. Jag tror att hon är otroligt betydelsefull för den grönvita klubben. Att få ha kvar henne i damallsvenskan och Hammarby fram till sommaren får vi bara njuta av. Hon bidrog till flera målchanser med sitt läckra skott och sen jobbade hon hårt med att fånga upp bolltapp och rensade undan farliga bollar i straffområdet.

Ska Sørum bli Hammarbys oväntade skyttedrottning?

Två mål i cupsemifinalen, ett mål ikväll. Är det nyförvärvet och mittfältaren Elin Sørum som ska bli Hammarbys skyttedrottning i år? Många pratar om att den grönvita klubben inte har någon målskytt i år och har frågat sig vem som ska gör Bajens mål. Nu vet vi det – hon heter Elin Sørum. Oväntat men kul om norskan tar sig an den rollen.