Tunga rapporter kring Kurtulus

Edvin Kurtulus tvingades kliva av mot Real Betis förra veckan.

Nu kommer tunga rapporter kring svensken.

Ludogorets skriver via sin hemsida att han tros ha åkt på en allvarlig skada.

Foto: Alamy

Ludogorets tog emot Real Betis i Europa League förra veckan och redan i den 8:e minuten tvingades Edvin Kurtulus kliva av.

Nu kommer tunga rapporter för svensken.

Ludogorets meddelar via sin hemsida att svensken troligen åkt på en allvarlig skada.

Hur lång frånvaro det väntas kunna bli framkommer inte, men rör det sig om en allvarlig skada är det inte otänkbart att det blir längre frånvaro för mittbacken.