TV: Ethan Mbappé kvitterade mot PSG – hyllades av storebror

Lille fick poäng i sista minuten tack vare Ethan Mbappé, 18.

Han nätade mot PSG och firade målet med storebrors ikoniska gest – som också var på plats.

Foto: Bildbyrån



Efter Nuno Mendes tidiga drömfrispark såg det länge ut som om PSG skulle ta hem segern borta mot Lille.



Men i 85:e minuten klev Ethan Mbappé fram. Han vek in från högerkanten och placerade bollen säkert i mål, vilket gav Lille ett sent kvitteringsmål.

På läktaren syntes storebror Kylian jubla över lillebrors prestation, och Ethan firade mål med samma gest som Kylian ofta använder.

Ethan lämnade PSG inför förra säsongen och hade mest spelat i ungdomslagen.

Under sin tid i A-laget spelade han fem matcher innan flytten till Lille.