TV: Frölings succé – första fullträffen i Dresden
Nils Fröling lämnade Hansa Rostock för Dynamo Dresden i somras.
Under inledningen av säsongen har svensken fått en hel del förtroende.
Denna söndag slog han också till med första målet i nya klubben.
Nils Frölings kontrakt med Hansa Rostock löpte ut efter förra säsongen och i somras valde svensken att lämna klubben för Dynamo Dresden.
I Bundesliga 2-klubben har 25-åringen fått en hel del förtroende under inledningen av säsongen och idag fick han göra sitt första mål för klubben.
Fröling satte dit 2–1-målet hemma mot Hannover 96.
Matchen slutade 2–2 och efter sex omgångar så placerar sig Dresden på fjortondeplats i Bundesliga 2.
