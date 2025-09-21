TV: Frölings succé – första fullträffen i Dresden

Nils Fröling lämnade Hansa Rostock för Dynamo Dresden i somras.

Under inledningen av säsongen har svensken fått en hel del förtroende.

Denna söndag slog han också till med första målet i nya klubben.

Foto: Alamy

Nils Frölings kontrakt med Hansa Rostock löpte ut efter förra säsongen och i somras valde svensken att lämna klubben för Dynamo Dresden.

I Bundesliga 2-klubben har 25-åringen fått en hel del förtroende under inledningen av säsongen och idag fick han göra sitt första mål för klubben.

Fröling satte dit 2–1-målet hemma mot Hannover 96.

Matchen slutade 2–2 och efter sex omgångar så placerar sig Dresden på fjortondeplats i Bundesliga 2.