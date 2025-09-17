ÅRSTA. I vintras lämnade Fredrik Hammar Hammarby IF för belgiska Mechelen.

I slutet av förra veckan utnämndes han till lagkapten i den belgiska klubben.

– Det är kul att det går så bra för honom, att han får kaptensbindeln är mäktigt efter så kort tid, säger förre lagkamraten och nära vännen Simon Strand till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån/ Alamy

Tre säsonger och nästan 60 matcher, efter det valde Fredrik Hammar att tacka för sig i Hammarby och flytta till Belgien. Mittfältaren lämnade Stockholmsklubben för KV Mechelen i vintras och borta i Belgien, där många svenska spelare haft det svårt genom åren, så gör 24-åringen succé.

Avskedet kom dock lite som en chock för många Hammarbysupportrar, Hammar själv har tidigare berättat att han drömt om att bli lagkapten i Hammarby och nuvarande lagkaptenen Nahir Besara har lyft fram honom som kaptensämne.

– En 22-åring som vågar ta för sig, det är hans första år i A-laget, jag älskar det. Han är min gubbe, som man brukar säga. Jag älskar att han är som han är, sa Nahir Besara till FotbollSthlm för ett par år sedan.

Någon lagkaptensbindel i Hammarby blev det som sagt inte innan han lämnade, men efter att ha varit given och imponerat borta i Belgien så har han nu tilldelats den i Mechelen. Något som gläder förre lagkamraten, parhästen och nära vännen Simon Strand.

– Det är sjukt kul för honom, han har gjort det sjukt bra där. Jag har inte kollat så mycket, jag har försökt att hänga med lite, pratat med honom, jag får höra matchrecensioner från honom. Det är kul att det går så bra för honom, att han får kaptensbindeln är mäktigt efter så kort tid. Jag tror bara det är en hållplats, han kommer nog att sticka vidare inom snar framtid, det tror jag i alla fall.

– Det är sjuk kul att se och man får leva lite genom honom efter det här. .

Det har inte förändrat dynamiken i er vänskap någonting, han förväntar sig inte att bli kallad ”Capitano” av dig nu?

– Haha, nej, det är väl han och Nahir som har haft det där snacket tidigare. Jag vet inte om dem har haft något extrasnack där, Hammar kanske hör av sig och frågar om några tips, jag har ingen aning.