La Liga kan avgöras – i självaste El Clásico.

I kväll, söndag, tar Barcelona emot Real Madrid och kan säkra titeln.

Här är allt du behöver veta inför matchen.

Foto: Bildbyrån

Under söndagskvällen är det dags för en av fotbollsvärldens absolut största matcher när Barcelona tar emot ärkerivalen Real Madrid i El Clásico hemma på Camp Nou. Och det blir inget vanligt klassikermöte – för första gången på 94 år kan La Liga avgöras i ett El Clásico.

Hemmalaget behöver bara en poäng mot den bittra rivalen för att matematiskt säkra La Liga-titeln för andra året i rad.

Barcelona – Real Madrid: När och var?

Arena: Spotify Camp Nou, Barcelona

Spotify Camp Nou, Barcelona Datum: 10 maj 2026

10 maj 2026 Avsparkstid: 21:00 (svensk tid)

21:00 (svensk tid) Streaming: TV4 Play

Stormatchen spelas på Barcelonas hemmaarena Camp Nou i Barcelona den 10 maj 2026. Avsparken är satt till klockan 21:00 svensk tid.

Var kan jag streama Barcelona – Real Madrid?

I Sverige är det TV4 som äger rättigheterna till att sända spanska La Liga. För att streama matchen mellan Barcelona och Real Madrid behöver du minst paketet Sport. På linjär TV sänds matchen på kanalen TV4 Fotboll för betalande abonnenter.

Sändningen startar klockan 20:00 och matchen kommenteras av Christopher Kviborg och Marcelo Fernandez.

Plattform: TV4 Play

TV4 Play Sändningstid: 20:00 (svensk tid)

Barcelona – Real Madrid: Vad kan man förvänta sig?

Barcelona går in i El Clásico med storform i ryggen efter tio raka La Liga-segrar. Den katalanska giganten toppar tabellen på 88 inspelade poäng efter 34 matcher och avståndet ned till andraplacerade Real Madrid är hela elva poäng stort inför kvällens match.

Foto: Bildbyrån

Om Barcelona lyckas ta minst en poäng mot ärkerivalen under söndagskvällen skiljer det minst tolv poäng i tabellen med nio poäng kvar att spela om. Det skulle därför innebära att ”Barça” tar sin andra raka La Liga-titel för första gången sedan säsongerna 2017/18 och 2019/19.

Det är första gången på 94 år (1931/32) som ett El Clásico kan avgöra titelstriden i den spanska högstaligan.

Inbördes möten

11 januari 2026: FC Barcelon a – Real Madrid 3–2 (Supercupen)

a – Real Madrid 3–2 (Supercupen) 26 oktober 2025: Real Madrid – FC Barcelona 2–1 (La Liga)

– FC Barcelona 2–1 (La Liga) 11 maj 2025: FC Barcelona – Real Madrid 4–3 (La Liga)

– Real Madrid 4–3 (La Liga) 26 april 2025: FC Barcelona – Real Madrid 3–2 (Copa del Rey)

– Real Madrid 3–2 (Copa del Rey) 12 januari 2025: Real Madrid – FC Barcelona 2–5 (Supercopa)

Barcelona: Förväntad startelva & skador och avstängningar

Skador och avstängningar Barcelona Spelare Lämna tillbaka Landry Farré knee-injury Doubtful Dani Rodriguez ligament-injury Late May 2026 Patricio Pacífico cruciate-ligament-injury Early January 2027 Lamine Yamal thigh-injury Out for season Juan Hernández cruciate-ligament-injury Early December 2026 Guille Fernández thigh-injury Late May 2026 Ilkay Gündogan disciplinary-action-by-club-(police-investigation,-doping,-late-for-training,-transfer-issues) After suspension Dani Olmo disciplinary-action-by-club-(police-investigation,-doping,-late-for-training,-transfer-issues) After suspension Vitor Roque disciplinary-action-by-club-(police-investigation,-doping,-late-for-training,-transfer-issues) After suspension

Barcelona förväntad startelva: Garcia – Koundé, Cubarsí, Martín, Cancelo – Pedri, Gavi, Fermín – Bardghji, Lewandowski, Olmo.

Real Madrid: Förväntad startelva & skador och avstängningar

Skador och avstängningar Real Madrid Spelare Lämna tillbaka Joan Martínez hamstring-injury Doubtful Víctor Valdepeñas thigh-injury Doubtful Rodrygo cruciate-ligament-injury Early December 2026 Eder Militao thigh-injury Late September 2026 Arda Guler thigh-injury Out for season Daniel Carvajal leg-injury Late May 2026 Ferland Mendy ligament-injury Unknown Dani Ceballos thigh-injury Late May 2026 Federico Valverde head-injury About 1-2 weeks

Barcelona förväntad startelva: Lunin – Alexander-Arnold, Huijsen, Rüdiger, García – Tchouaméni, Bellingham, Valverde, Camavinga – Vinícius, Mbappé.