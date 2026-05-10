TV-guide: Så ser du Barcelona – Real Madrid i kväll
La Liga kan avgöras – i självaste El Clásico.
I kväll, söndag, tar Barcelona emot Real Madrid och kan säkra titeln.
Här är allt du behöver veta inför matchen.
Under söndagskvällen är det dags för en av fotbollsvärldens absolut största matcher när Barcelona tar emot ärkerivalen Real Madrid i El Clásico hemma på Camp Nou. Och det blir inget vanligt klassikermöte – för första gången på 94 år kan La Liga avgöras i ett El Clásico.
Hemmalaget behöver bara en poäng mot den bittra rivalen för att matematiskt säkra La Liga-titeln för andra året i rad.
Barcelona – Real Madrid: När och var?
- Arena: Spotify Camp Nou, Barcelona
- Datum: 10 maj 2026
- Avsparkstid: 21:00 (svensk tid)
- Streaming: TV4 Play
Var kan jag streama Barcelona – Real Madrid?
I Sverige är det TV4 som äger rättigheterna till att sända spanska La Liga. För att streama matchen mellan Barcelona och Real Madrid behöver du minst paketet Sport. På linjär TV sänds matchen på kanalen TV4 Fotboll för betalande abonnenter.
Sändningen startar klockan 20:00 och matchen kommenteras av Christopher Kviborg och Marcelo Fernandez.
Barcelona – Real Madrid: Vad kan man förvänta sig?
Barcelona går in i El Clásico med storform i ryggen efter tio raka La Liga-segrar. Den katalanska giganten toppar tabellen på 88 inspelade poäng efter 34 matcher och avståndet ned till andraplacerade Real Madrid är hela elva poäng stort inför kvällens match.
Om Barcelona lyckas ta minst en poäng mot ärkerivalen under söndagskvällen skiljer det minst tolv poäng i tabellen med nio poäng kvar att spela om. Det skulle därför innebära att ”Barça” tar sin andra raka La Liga-titel för första gången sedan säsongerna 2017/18 och 2019/19.
Det är första gången på 94 år (1931/32) som ett El Clásico kan avgöra titelstriden i den spanska högstaligan.
Inbördes möten
- 11 januari 2026: FC Barcelona – Real Madrid 3–2 (Supercupen)
- 26 oktober 2025: Real Madrid – FC Barcelona 2–1 (La Liga)
- 11 maj 2025: FC Barcelona – Real Madrid 4–3 (La Liga)
- 26 april 2025: FC Barcelona – Real Madrid 3–2 (Copa del Rey)
- 12 januari 2025: Real Madrid – FC Barcelona 2–5 (Supercopa)
Barcelona: Förväntad startelva & skador och avstängningar
Landry Farré
knee-injury
Doubtful
Dani Rodriguez
ligament-injury
Late May 2026
Patricio Pacífico
cruciate-ligament-injury
Early January 2027
Lamine Yamal
thigh-injury
Out for season
Juan Hernández
cruciate-ligament-injury
Early December 2026
Guille Fernández
thigh-injury
Late May 2026
Ilkay Gündogan
disciplinary-action-by-club-(police-investigation,-doping,-late-for-training,-transfer-issues)
After suspension
Dani Olmo
disciplinary-action-by-club-(police-investigation,-doping,-late-for-training,-transfer-issues)
After suspension
Vitor Roque
disciplinary-action-by-club-(police-investigation,-doping,-late-for-training,-transfer-issues)
After suspension
Barcelona förväntad startelva: Garcia – Koundé, Cubarsí, Martín, Cancelo – Pedri, Gavi, Fermín – Bardghji, Lewandowski, Olmo.
Real Madrid: Förväntad startelva & skador och avstängningar
Joan Martínez
hamstring-injury
Doubtful
Víctor Valdepeñas
thigh-injury
Doubtful
Rodrygo
cruciate-ligament-injury
Early December 2026
Eder Militao
thigh-injury
Late September 2026
Arda Guler
thigh-injury
Out for season
Daniel Carvajal
leg-injury
Late May 2026
Ferland Mendy
ligament-injury
Unknown
Dani Ceballos
thigh-injury
Late May 2026
Federico Valverde
head-injury
About 1-2 weeks
Barcelona förväntad startelva: Lunin – Alexander-Arnold, Huijsen, Rüdiger, García – Tchouaméni, Bellingham, Valverde, Camavinga – Vinícius, Mbappé.
