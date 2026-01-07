Barcelona i toppform ställs mot Athletic Club i den spanska Supercupen.

Här är allt du behöver veta inför stormötet.

Foto: Alamy

Den kommande matchen mellan Barcelona och Athletic Club i semifinalen i Supercupen lovar att bli en spännande uppgörelse. Barcelona, som visat stark form med fem raka segrar, möter ett Athletic Club som kämpar för att hitta tillbaka till vinnarspåret.

Barcelona – Athletic Club: När och var?

Arena: King Abdullah Sports City, Jeddah, Saudiarabien

King Abdullah Sports City, Jeddah, Saudiarabien Datum: 7 januari 2026

7 januari 2026 Avsparkstid: 20:00 (svensk tid)

20:00 (svensk tid) Streaming: Aftonbladet Play

Matchen spelas i Jeddah i Saudiarabien på King Abdullah Sports City den 7 januari 2026. Det är den femte raka spanska Supercupen som spelas i Saudiarabien.

Avspark är satt till klockan 20:00 svensk tid, vilket ger svenska fotbollsentusiaster en chans att följa sina lag i realtid.

Var kan jag streama Barcelona – Athletic Club?

I Sverige kan du streama matchen live på Aftonbladet Play. För att få tillgång till Supercup-matchen behöver du ha ett abonnemang på Aftonbladet Plus för 149 kronor i månaden. Matchen sänds inte via linjär TV.

Sändningen startar tio minuter innan avsparkstid, klockan 19:50, och matchen kommenteras av Makoto Asahara och Siavoush Fallahi.

Plattform: Aftonbladet Play

Aftonbladet Play Sändningstid: 19:50 (svensk tid)

Barcelona – Athletic Club: Vad kan man förvänta sig?

Semifinalen mellan Barcelona och Athletic Club är av stor betydelse för båda lagen, med en biljett till finalen i potten och en chans att vinna årets första titel. Vinnaren ställs mot antingen Atletico de Madrid eller Real Madrid i finalen. Finalen spelas söndag den 11 januari.

Foto: Bildbyrån

Barcelona har visat imponerande under den senaste tiden och kommer från åtta raka segrar i alla turneringar. Senast ”Barça” förlorade en ligamatch var i El Clásico mot Real Madrid den 26 oktober. Samtidigt har Athletic Club bara vunnit en av de senaste fem ligamatcherna i Spanien.

Barcelona: Förväntad startelva & skador och avstängningar

Barcelonas laguttagning påverkas av flera viktiga skador. Både Gavi och Andreas Christensen saknas fortsatt med skador och laget kommer att behöva justera sina taktiska val. Samtidigt är Ronald Araujo tillbaka, efter några veckors frånvaro.

Skador och avstängningar Barcelona Spelare Lämna tillbaka Dani Rodriguez Axeln Ur Led Okänd Gavi Meniskskada Början av februari Landry Farré Knäskada Början av mars Ronald Araujo Personliga Skäl Tveksam Andreas Christensen Korsbandsskada Okänd Lamine Yamal Fysiskt obehag Tveksam Marc-Andre ter Stegen Muskelskada Okänd Ilkay Gündogan Disciplinär åtgärd av klubb (polisutredning, doping, sen till träning, problem med övergång) After 0 matches Dani Olmo Disciplinär åtgärd av klubb (polisutredning, doping, sen till träning, problem med övergång) After 0 matches Vitor Roque Disciplinär åtgärd av klubb (polisutredning, doping, sen till träning, problem med övergång) After 0 matches

Barcelona förväntad startelva: García – Koundé, Cubarsí, Martín, Balde – García, De Jong – Lamine Yamal, Raphinha, Rashford – Torres.

Athletic Club: Förväntad startelva & skador och avstängningar

Athletic Club står inför liknande utmaningar med flera skador som påverkar deras startelva. Både Aymeric Laporte och Yuri Berchiche förväntas fortsatt vara borta med skador och tränaren Ernesto Valverde, som basade över Barcelona mellan 2017 och 2020, får förlita sig på den offensiva stjärntrion Iñaki Williams, Nico Williams och Oihan Sancet.

Skador och avstängningar Athletic Club Spelare Lämna tillbaka Unai Egiluz Korsbandsskada Mitten av februari Benat Prados Korsbandsskada Missar resten av säsongen Maroan Sannadi Meniskskada Slutet av januari Aymeric Laporte Skador I Benet Mitten av januari Yuri Berchiche Knäsena Mitten av januari Mikel Vesga Ryggskador Tveksam