TV-guide: Var du kan se Barcelona – Athletic Club i kväll
Barcelona i toppform ställs mot Athletic Club i den spanska Supercupen.
Här är allt du behöver veta inför stormötet.
Den kommande matchen mellan Barcelona och Athletic Club i semifinalen i Supercupen lovar att bli en spännande uppgörelse. Barcelona, som visat stark form med fem raka segrar, möter ett Athletic Club som kämpar för att hitta tillbaka till vinnarspåret.
Barcelona – Athletic Club: När och var?
- Arena: King Abdullah Sports City, Jeddah, Saudiarabien
- Datum: 7 januari 2026
- Avsparkstid: 20:00 (svensk tid)
- Streaming: Aftonbladet Play
Matchen spelas i Jeddah i Saudiarabien på King Abdullah Sports City den 7 januari 2026. Det är den femte raka spanska Supercupen som spelas i Saudiarabien.
Avspark är satt till klockan 20:00 svensk tid, vilket ger svenska fotbollsentusiaster en chans att följa sina lag i realtid.
Var kan jag streama Barcelona – Athletic Club?
I Sverige kan du streama matchen live på Aftonbladet Play. För att få tillgång till Supercup-matchen behöver du ha ett abonnemang på Aftonbladet Plus för 149 kronor i månaden. Matchen sänds inte via linjär TV.
Sändningen startar tio minuter innan avsparkstid, klockan 19:50, och matchen kommenteras av Makoto Asahara och Siavoush Fallahi.
- Plattform: Aftonbladet Play
- Sändningstid: 19:50 (svensk tid)
Barcelona – Athletic Club: Vad kan man förvänta sig?
Semifinalen mellan Barcelona och Athletic Club är av stor betydelse för båda lagen, med en biljett till finalen i potten och en chans att vinna årets första titel. Vinnaren ställs mot antingen Atletico de Madrid eller Real Madrid i finalen. Finalen spelas söndag den 11 januari.
Barcelona har visat imponerande under den senaste tiden och kommer från åtta raka segrar i alla turneringar. Senast ”Barça” förlorade en ligamatch var i El Clásico mot Real Madrid den 26 oktober. Samtidigt har Athletic Club bara vunnit en av de senaste fem ligamatcherna i Spanien.
Barcelona: Förväntad startelva & skador och avstängningar
Barcelonas laguttagning påverkas av flera viktiga skador. Både Gavi och Andreas Christensen saknas fortsatt med skador och laget kommer att behöva justera sina taktiska val. Samtidigt är Ronald Araujo tillbaka, efter några veckors frånvaro.
Dani Rodriguez
Axeln Ur Led
Okänd
Gavi
Meniskskada
Början av februari
Landry Farré
Knäskada
Början av mars
Ronald Araujo
Personliga Skäl
Tveksam
Andreas Christensen
Korsbandsskada
Okänd
Lamine Yamal
Fysiskt obehag
Tveksam
Marc-Andre ter Stegen
Muskelskada
Okänd
Ilkay Gündogan
Disciplinär åtgärd av klubb (polisutredning, doping, sen till träning, problem med övergång)
After 0 matches
Dani Olmo
Disciplinär åtgärd av klubb (polisutredning, doping, sen till träning, problem med övergång)
After 0 matches
Vitor Roque
Disciplinär åtgärd av klubb (polisutredning, doping, sen till träning, problem med övergång)
After 0 matches
- Barcelona förväntad startelva: García – Koundé, Cubarsí, Martín, Balde – García, De Jong – Lamine Yamal, Raphinha, Rashford – Torres.
Athletic Club: Förväntad startelva & skador och avstängningar
Athletic Club står inför liknande utmaningar med flera skador som påverkar deras startelva. Både Aymeric Laporte och Yuri Berchiche förväntas fortsatt vara borta med skador och tränaren Ernesto Valverde, som basade över Barcelona mellan 2017 och 2020, får förlita sig på den offensiva stjärntrion Iñaki Williams, Nico Williams och Oihan Sancet.
Unai Egiluz
Korsbandsskada
Mitten av februari
Benat Prados
Korsbandsskada
Missar resten av säsongen
Maroan Sannadi
Meniskskada
Slutet av januari
Aymeric Laporte
Skador I Benet
Mitten av januari
Yuri Berchiche
Knäsena
Mitten av januari
Mikel Vesga
Ryggskador
Tveksam
- Athletic Club förväntad startelva: Simón – Gorosabel, Vivian, Paredes, Boiro – Ruíz de Galarreta, Jauregizar – I. Williams, Sancet, N. Williams – Guruzeta.
