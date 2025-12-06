TV: Harry Kane byttes in – gjorde hattrick på 22 minuter
Harry Kane fick inleda Bayern Münchens match borta mot Stuttgart på bänken.
Med en halvtimme kvar byttes han in.
När matchen var slut hade han gjort hattrick.
Det var i den 13:e omgången av Bundesliga som VfB Stuttgart tog emot Bayern München på Mercedes-Benz Arena.
Då fick bortalagets fixstjärna Harry Kane inleda på bänken och se Konrad Laimer göra 1-0 i den elfte minuten.
Det resultatet stod sig fram till den 61:a minuten då engelsmannen byttes in istället för Nicolas Jackson. Fem minuter senare hade han gjort sitt första för kvällen.
Därefter skulle Josip Stanišić göra 3-0 för bortalaget innan det var dags för Kane att slå till på nytt. I minut 82 gjorde han mål från elva meter och sex minuter senare fullbordade han sitt hattrick.
Det innebar att Bayern München vann matchen med 5-0 och att Harry Kane nu har gjort monstruösa 79 mål på totalt 76 Bundesliga-matcher.
