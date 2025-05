TV: Poulsen stoppade Bayern Münchens titelfest

Med sekunder kvar av matchen mellan RB Leipzig och Bayern München hade bortalaget säkrat Bundesliga-segern.

Då klev danske Youssuf Poulsen fram och sköt in 3-3 för Leipzig.

Därmed får den tyska storklubbens titelfirande vänta.



Under lördagen hade Bayern München chansen att säkra sin 34:e ligatitel i tyska Bundesliga.



Detta då man ställdes mot Red Bull Leipzig på bortaplan – och var tvungna att vinna för att säkra ligatiteln.



Det såg länge ut att bli just så, men inte från början.



Då tog nämligen Benjamin Sesko ledningen efter en målvaktstavla från Jonas Urbig i Bayern-målet.



Därefter skulle också hemmalaget utöka sin ledning då Lukas Klostermann nickade in 2-0 efter en frispark.



Med en timme spelad kom reduceringsmålet för Bayern då Eric Dier nickade in 2-1 – en minut senare var matchen kvitterad efter ett mål av Michael Olise.



Med sju ordinarie minuter kvar att spela fullbordade Leroy Sané Bayern Münchens ledning – och såg ut att bli stor hjälte i ligasegern.



Så skulle det dock inte bli.



I den fjärde, och sista, tilläggsminuten kvitterade danske Youssuf Poulsen matchen när han chippade in 3-3 från nära håll.



Således blev det inget titelfirande för Bayern München denna lördag. Nästa chans har man redan imorgon, om Bayern Leverkusen tappar poäng borta mot Freiburg. I skrivande stund skiljer det nio poäng ner till fjolårsmästarna – med tre matcher kvar att spela för Leverkusen.