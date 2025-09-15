Två ligaomgångar in – då sparkar storklubben tränaren

Rui Vitória har gjort sitt som manager för Panathinaikos.

Två ligaomgångar har gått av stapeln i Grekland och nu tvingas han lämna.

”Tack Rui”, skriver klubben via X.

Foto: Alamy

Den grekiska storklubben Panathinaikos väljer att agera.

Klubben meddelar denna måndag att manager Rui Vitória har gjort sitt i klubben, detta bara två ligaomgångar in på säsongen.

Storklubben har bara tagit en poäng på två omgångar och gårdagens förlust mot Kifisia blev droppen för ledningen.

”Tack Rui, vi önskar dig lycka till med ditt nästa kapitel”, skriver klubben via X.

I Panathinaikos återfinns som bekant Alexander Jeremejeff, den svenska anfallaren har inte gjort något framträdanden i ligan ännu den här säsongen.

Den grekiska storklubben ställs även mot Malmö FF i Europa League senare under hösten, den matchen spelas den 6:e november.