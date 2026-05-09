Udinese-anfallaren: ”Den här rasisten kallade mig för apa”

I dag utspelade det sig tråkiga scener på Sardinien.

Detta då Cagliaris Alberto Dossena kallade Keinan Davis för en apa, enligt Udinese-spelaren själv.

”Jag hoppas att Serie A:s förbund gör någonting åt det här”, skriver Davis på sin Instagram.

Foto: Alamy

I dag gästade Jesper Karlströms Udinese Cagliari på Sardinien för match i Serie A.

Matchen skulle Udine-laget komma att vinna med 2-0 efter mål av Adam Buksa och Idrissa Gueye.

Det var dock inte bara positiva saker som bortalaget tog med sig från matchen på Unipol Domus. Detta då den inbytte anfallaren Keinan Davis ska ha fått motta rasistiska tillmälen från en spelare i hemmalaget.

”Den här rasistiska fegisen kallade mig för apa under matchen i dag. Jag hoppas att Serie A:s förbund gör någonting åt det här men vi får se”, skriver Davis på sin Instagram tillsammans med en bild på Alberto Dossena.

Cagliari-spelaren själv svarade i sin tur på anklagelserna via ett eget inlägg på Instagram omkring en timme senare.

”Att bli anklagad för rasism gör mig ledsen och sårad. Det är en mycket allvarlig anklagelse och det skulle aldrig falla mig in att tilltala en annan person, en kollega, med en sådan förolämpning”, inleder Dossena.

”Det är första gången jag hamnar i en sådan situation där jag måste försvara mig mot en förtalande anklagelse. Ett sådant beteende ligger så långt ifrån min kultur och uppfostran som möjligt”, fortsätter han.

Udinese befinner sig just nu på en niondeplats i Serie A medan Cagliari innehar 15:e-platsen.