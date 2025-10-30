United-flopp uppges locka Roma
Joshua Zirkzee har inte rosat marknaden i Manchester United.
Nu kan anfallaren återvända till Serie A, detta då Roma uppges intresserade.
Det var i Bologna som Joshua Zirkzee slog igenom och efter succén i den italienska ligan köptes han av Manchester United förra sommaren.
Men i Premier League har anfallaren född 2001 inte alls lyckats och nu kan han komma att återvända till Serie A.
Gazzetta dello Sport uppger att Roma är intresserade av nederländaren i januarifönstret.
Roma ligger delad etta ihop med Napoli, detta trots att nummer 9-spelarna Artem Dovbyk och Evan Ferguson gjort ynka två respektive noll ligamål så här långt.
