United-flopp uppges locka Roma

Joshua Zirkzee har inte rosat marknaden i Manchester United.

Nu kan anfallaren återvända till Serie A, detta då Roma uppges intresserade.

Det var i Bologna som Joshua Zirkzee slog igenom och efter succén i den italienska ligan köptes han av Manchester United förra sommaren.

Men i Premier League har anfallaren född 2001 inte alls lyckats och nu kan han komma att återvända till Serie A.

Gazzetta dello Sport uppger att Roma är intresserade av nederländaren i januarifönstret.

Roma ligger delad etta ihop med Napoli, detta trots att nummer 9-spelarna Artem Dovbyk och Evan Ferguson gjort ynka två respektive noll ligamål så här långt.