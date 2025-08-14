United-talang till sjukhus – efter otäcka skadan

Manchester Uniteds U21-lag match mot Tamworth avbröts under onsdagen.

Detta då Sekou Kone, 19, förts till sjukhus efter en huvudskada.

Under tisdagkvällen spelade Manchester Uniteds U21-lag mot Tamworth i Nations League Cup.

När första halvlek gick mot sitt slut uppstod otäcka scener när mittfältaren Sekou Kone kolliderade med en motståndare. United-talangen nickade ihop med en Tamworth-spelare och föll sedan till gräset. Kone vårdades på plan och blev sedan utburen på bår.

Därefter avbröts matchen och senare kom ett positivt besked.

”Vi kan bekräfta att Sekou är vid medvetande, stabil och kommunicerar med Uniteds medicinska team”, skriver Manchester United i ett uttalande.

Kone befinner sig på sjukhus för undersökning, skriver klubben.

”Alla i klubben önskar honom ett snabbt tillfrisknande”.





