United utslaget ur FA-cupen – föll mot Brighton

Manchester United åkte ur FA-cupen efter en förlust mot Brighton.

Bortalaget vann med 2–1.

Foto: Alamy

Darren Fletcher gjorde sin andra match som tillfällig tränare i Manchester United efter att Ruben Amorim sparkats. Då var det Brighton som stod för motståndet i FA-cupens tredje omgång.

Brighton skulle även ta ledningen i den 12:e minuten genom Brajan Gruda. I den andra halvleken utökade bortalaget genom den tidigare United-spelaren Danny Wellbeck.

Med fem minuter kvar av matchen reducerade ”The Red Devils” efter mål av Benjamin Sesko. Bättre blev det dock inte när talangen Shea Lacey drog på sig sitt andra gula och United blev en man mindre på planen.

Brighton lyckades hålla emot och United är därmed utslaget ur FA-cupen.