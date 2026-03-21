Uppfifter: Raya bänkas i ligacupfinalen
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Kepa Arrizabalaga får fortsatt förtroende.
David Raya bänkas, det uppger The Athletic.
Arsenal FC siktar på sin första större titel sedan 2020 när laget ställs mot Manchester City i söndagens ligacupfinal på Wembley Stadium.
Inför avgörandet ser tränaren Mikel Arteta ut att välja bort förstakeepern David Raya, enligt uppgifter från The Athletic.
I stället väntas Kepa Arrizabalaga få fortsatt förtroende, efter att ha stått samtliga matcher i ligacupen under säsongen.
Även City-tränaren Pep Guardiola har tidigare bekräftat att han håller fast vid samma upplägg. Därmed väntas James Trafford vakta målet i finalen, i stället för Gianluigi Donnarumma.
Den här artikeln handlar om: