Uppfifter: Raya bänkas i ligacupfinalen

Kepa Arrizabalaga får fortsatt förtroende.

David Raya bänkas, det uppger The Athletic.

Arsenal FC siktar på sin första större titel sedan 2020 när laget ställs mot Manchester City i söndagens ligacupfinal på Wembley Stadium.

Inför avgörandet ser tränaren Mikel Arteta ut att välja bort förstakeepern David Raya, enligt uppgifter från The Athletic.

I stället väntas Kepa Arrizabalaga få fortsatt förtroende, efter att ha stått samtliga matcher i ligacupen under säsongen.

Även City-tränaren Pep Guardiola har tidigare bekräftat att han håller fast vid samma upplägg. Därmed väntas James Trafford vakta målet i finalen, i stället för Gianluigi Donnarumma.