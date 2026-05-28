Uppgifter: Aktuell för Milan – haft möte med Zlatan

Milan är på jakt efter en ny teknisk chef.

Ett aktuell namn är Österrikes förbundskapten Ralf Rangnick.

Det uppger La Gazzetta dello Sport.

Milan går igenom en period med mycket förändring. Förutom tränaren Max Allegri har vd:n Giorgio Furlani, sportchefen Igli Tare och tekniske direktören Geoffrey Moncada alla lämnat klubben.

Posten som tekniks direktör kan komma att tillfalla en gammal United-tränare, närmare bestämt Ralf Rangnick. Enligt La Gazzetta dello Sport är tysken, som numera är Österrikes förbundskapten, ett av namnen som Milan överväger för positionen.

Enligt tidningen hade 67-åringen ett möte i Wien med Milan-ägaren Gerry Cardinale och Zlatan Ibrahimovic, som har mycket att säga till om angående Milans rekryteringar framöver.

Rangnicks kontrakt med det Österrikiska förbundet löper ut efter sommarens VM-slutspel.