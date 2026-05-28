Blåvitt-duo lämnar U21-landslaget

Det svenska U21-landslaget ska spela en träningsmatch mot Finland.

Då lämnar både Noah Tolf och Felix Eriksson återbud.

Duon ersätts av Oskar Cotton och Olle Samuelsson.

Samtdigt som Graham Potters A-landslag laddar upp för VM lever Daniel Bäckströms U21-landslag en mer dämpad tillvaro.

Blågult är redan borta från EM 2027 i Albanien och Serbien, trots att det återstår två kvalmatcher i höst. Resultatet innebär att U21-laget har missat sitt femte raka EM-slutspel, ett historiskt dåligt facit.

Innan det är dags för de betydelselösa matcherna ska blågult spela en träningsmatch mot Finland i Kalmar. Nu står det klart att blåvitt-duon Noah Tolf och Felix Eriksson lämnar truppen. Någon anledning specificeras inte.

De ersätts av Olle Samuelsson från BK Häcken Oskar Cotton från Brommapojkarna. Den sistnämnde kan göra sin debut för det svenska U21-landslaget.

Sedan tidigare har Oscar Sjöstrand och Alieu Njie lämnat återbud. Deras ersättare heter Elias Pihlström och Leo Östman.

Hela truppen

Målvakter:

Elis Bishesari, IFK Göteborg

Leo Cavallius, IF Brommapojkarna

Elis Jäger, Västerås SK

Backar:

Genesis Antwi, Chelsea

Harry Hilvenius, BK Häcken

Bleon Kurtulus, Malmö FF

John Mellberg, Red Bull Salzburg

Alexander Thongla-Iad Warneryd, Tromsø

Nils Zätterström, Genoa

Olle Samuelsson, BK Häcken

Oskar Cotton, IF Brommapojkarna

Mittfältare/anfallare:

Lukas Björklund, IF Brommapojkarna

Kenan Busuladzic, Malmö FF

Neo Jönsson, IK Sirius

Kazper Karlsson, Degerfors IF

Jonah Kusi-Asare, Fulham

Adrian Lahdo, Como

Marcus Rafferty, Degerfors IF

Charlie Rosenqvist, Kalmar FF

Victor Svensson, IK Sirius

David Isso, IF Brommapojkarna

Elias Pihlström, Lugano

Leo Östman, IF Elfsborg