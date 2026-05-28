Foto: Bildbyrån

Blåvitt-duo lämnar U21-landslaget

Jakob Bergelv
Det svenska U21-landslaget ska spela en träningsmatch mot Finland.
Då lämnar både Noah Tolf och Felix Eriksson återbud.
Duon ersätts av Oskar Cotton och Olle Samuelsson.

Samtdigt som Graham Potters A-landslag laddar upp för VM lever Daniel Bäckströms U21-landslag en mer dämpad tillvaro.

Blågult är redan borta från EM 2027 i Albanien och Serbien, trots att det återstår två kvalmatcher i höst. Resultatet innebär att U21-laget har missat sitt femte raka EM-slutspel, ett historiskt dåligt facit.

Innan det är dags för de betydelselösa matcherna ska blågult spela en träningsmatch mot Finland i Kalmar. Nu står det klart att blåvitt-duon Noah Tolf och Felix Eriksson lämnar truppen. Någon anledning specificeras inte.

De ersätts av Olle Samuelsson från BK Häcken Oskar Cotton från Brommapojkarna. Den sistnämnde kan göra sin debut för det svenska U21-landslaget.

Sedan tidigare har Oscar Sjöstrand och Alieu Njie lämnat återbud. Deras ersättare heter Elias Pihlström och Leo Östman.

Hela truppen

Målvakter:
Elis Bishesari, IFK Göteborg
Leo Cavallius, IF Brommapojkarna 
Elis Jäger, Västerås SK

Backar:
Genesis Antwi, Chelsea
Harry Hilvenius, BK Häcken 
Bleon Kurtulus, Malmö FF
John Mellberg, Red Bull Salzburg
Alexander Thongla-Iad Warneryd, Tromsø 
Nils Zätterström, Genoa
Olle Samuelsson, BK Häcken
Oskar Cotton, IF Brommapojkarna

Mittfältare/anfallare:
Lukas Björklund, IF Brommapojkarna
Kenan Busuladzic, Malmö FF 
Neo Jönsson, IK Sirius
Kazper Karlsson, Degerfors IF
Jonah Kusi-Asare, Fulham
Adrian Lahdo, Como 
Marcus Rafferty, Degerfors IF
Charlie Rosenqvist, Kalmar FF 
Victor Svensson, IK Sirius
David Isso, IF Brommapojkarna 
Elias Pihlström, Lugano
Leo Östman, IF Elfsborg

