Bakgrunden till Gyökeres-transfern: ”Behövt leva under en sten”

Viktor Gyökeres blev i slutändan en lyckad värvning för Arsenal.

Klubbens delägare Josh Kroenke stämmer nu in i hyllningskören.

Viktor Gyökeres hade höga förväntningar på sig när han anlände till Arsenal för över 700 miljoner kronor från Sporting förra sommaren. Svensken hade en tydlig uppgift, att göra mål.

Säsongen innan blev Kai Havertz Arsenals bästa målskytt i Premier League med nio fullträffar. Det var någonting klubben ville förbättra inför årets säsong.

– Man hade behövt leva under en sten för kunna missa anfallsdiskussionen, säger Arsenals delägare Josh Kroenke i en längre intervju med The Athletic.

Kroenke, som äger klubben tillsammans med sin far Stan, menar att svensken tidigt identifierades som en potentiell storvärvning.

– Viktor Gyökeres namn dök upp väldigt snabbt. Samtalen kretsade kring hans historik, vad han har vunnit och vilken mentalitet han skulle kunna tillföra gruppen för att hjälpa oss ta oss över mållinjen.

Gyökeres fick en trög start på säsongen och många började ifrågasätta anfallsvärvningen. Svensken skulle dock avsluta säsongen med 14 ligamål på kontot och en Premier League-medalj runt halsen.

– Under de senaste månaderna har vi sett honom på en helt ny nivå – en nivå som passar oss perfekt, menar Kroenke.