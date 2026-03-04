Uppgifter: Allegri på Real Madrids radar

Real Madrid har redan gjort sig av med Xabi Alonso den här säsongen.

Hans ersättare Alvaro Arbeloa sitter inte heller säkert.

Nu har klubben siktat in sig på Max Allegri, enligt Corriere dello Sport.

Foto: Bildbyrån

Massimiliano ”Maxi” Allegri har varit aktuell för Real Madrid tidigare i karriären. Redan 2019 visade den spanska storklubben intresse för italienaren men förhandlingarna ledde ingen vart den gången.

2021, efter ett år utan jobb, var italienaren så gott som klar att ta över ”Los Blancos”. Men bara några dagar innan det var tänkt att han skulle skriva på kontraktet ändrade han sig. Istället återvände han till Juventus.

Nu är en flytt till den spanska huvudstaden på tapeten igen. Enligt Corriere dello Sport har Real Madrid förnyat sitt intresse för Allegris tjänster.

Inför säsongen presenterades Xabi Alonso som ny tränare för Real Madrid. Den gamla storspelaren varade dock bara ett halvår i Madrid innan han fick sparken och ersattes av Alvaro Arbeloa.

Max Allegri har under sin tränarkarriär vunnit sex ligatitlar i Italien för Milan och Juventus. Han ledde även Juventus till två Champions League-finaler men förlorade båda gångerna.