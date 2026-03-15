Uppgifter: Ashley Cole har säkrat tränarjobb
Ashley Cole uppges vara nära sitt första jobb som huvudtränare.
Sky Sports menar att han är nära att ta över Cesena i Serie B.
Ashley Cole har tidigare varit assisterande tränare i Chelsea, Everton, Birmingham City och för Englands U21-landslag. Nu talar mycket för att hans första huvudtränarjobb är i görningen.
Sky Sports rapporterar att den gamla vänsterbacken är nära att skriva på för Serie B-klubben Cesena, som nyligen sparkade sin tränare Michele Mignani. Klubben befinner sig i dagsläget på en åttondeplats i tabellen.
Ashley Cole har gedigen spelarkarriär bakom sig. De främsta meriterna kom under tiden i Arsenal och Chelsea. Han har vunnit Premier League med båda klubbarna, samt Champions League med Chelsea.
Han har därtill spelat 107 landskamper för England.
