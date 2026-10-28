Uppgifter: Aston Villa förlänger med Lindelöf

Aston Villa vill behålla Victor Nilsson Lindelöf.

Enligt Aftonbladet får landslagskaptenen ett nytt kontrakt på minst ett år.

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Victor Nilsson Lindelöf har blivit en nyckelspelare i Aston Villa sedan han kom från Manchester United för drygt ett år sedan. Nu vill klubben förlänga hans kontrakt.

Enligt flera engelska källor till Aftonbladet har Villa meddelat 32-åringen att klubben vill ge honom ett nytt avtal på minst ett år. Hans nuvarande kontrakt går ut i sommar, och det nya avtalet väntas bli klart inom kort, även om det kan dröja innan det blir officiellt.

Förra säsongen var mittbacken med och vann Europa League med Villa. Han startade i finalen, som laget vann med 3–0 mot Freiburg. I somras startade han alla Sveriges matcher i VM, och den här säsongen har han startat Villas samtliga åtta matcher i Premier League.

Därmed blir Nilsson Lindelöf troligen kvar i Villa till minst sommaren 2028. Det gör också att han sannolikt fortsätter i landslaget fram till EM 2028.