Uppgifter: Atlético Madrid vill ge Álvarez jättelön

Atlético Madrid vill behålla Julián Álvarez.

Klubben planerar att erbjuda honom en jättelön.

Trots stort intresse för Julián Álvarez har Atlético Madrid inga planer på att sälja sin anfallare. Kklubben förlänga avtalet och höja hans lön. Enligt Marca är Atlético Madrid redo att erbjuda Álvarez en årslön på cirka 10 miljoner euro (motsvarande runt 110 miljoner kronor). Det skulle göra honom till lagets bäst betalda spelare.

Planen är att göra argentinaren till lagets nya frontfigur, särskilt med tanke på att Antoine Griezmann väntas lämna efter säsongen.

Trots intresse från både Arsenal och Barcelona uppges Atlético vara optimistiskt kring att få Álvarez att skriva på ett nytt avtal. Hans nuvarande kontrakt sträcker sig till 2030.