Uppgifter: Barça bötfälls i Julián-fallet

Barcelona har straffats efter Atlético Madrids anmälan om Julián Álvarez.

Enligt uppgifter får klubben bara böta 602 euro.

Barça riskerade både poängavdrag och värvningsstopp.

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Enligt Telemadrid-journalisten Ramón Fuentes har det spanska fotbollsförbundet beslutat att Barcelona ska betala 602 euro i böter i det så kallade Julián-fallet.

Atlético Madrid anmälde i somras Barça för att under flera månader ha försökt locka över anfallaren Julián Álvarez. Förbundet inledde därefter en disciplinutredning mot både Barcelona och argentinaren.

Straffen kunde ha blivit betydligt hårdare. Enligt Marca riskerade Barça bland annat tre poängs avdrag i ligan, stängning av klubbens anläggningar och förbud mot att registrera nya spelare under ett eller flera transferfönster. Álvarez riskerade också avstängning.