Uppgifter: Barcelona kommer att undersöka Gavis knä

Han själv uppges känna ett obehag i sitt ena knä.

Därför har FC Barcelona valt att genomföra en grundlig undersökning på Gavi.

Det rapporterar Sport.

Foto: Bildbyrån

Det är den spanska tidningen Sport som skriver att Barcelona-mittfältaren Gavi har dragits med en obehagskänsla i höger knä.

Detta efter att han inte spelade ”Barcas” senaste match mot Rayo Vallecano i La Liga.

På grund av Gavis oro har Barcelona, enligt uppgifterna, valt att göra en grundlig undersökning av stjärnans kropp under måndagen.

Allt detta har sin bakgrund i att Gavi missade omkring ett år på grund av en skada i det knä han nu känner ett obehag i.

Gavis kontrakt med Barcelona sträcker sig till sommaren 2030.