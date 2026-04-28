Barcelonas plan – uppges vilja låna in Rashford på nytt

Marcus Rashford har endast månader kvar på sitt låneavtal med Barcelona.

Det kan dock förlängas, om katalanerna får som de vill.

Det rapporterar Sky Sports.

Marcus Rashford har länge kopplats ihop med en permanent övergång från Manchester United till Barcelona, dit han just nu är utlånad till. Det har däremot uppstått komplikationer på vägen där Barça velat ha engelsmannen till ett lägre pris, vilket ”The Red Devils” inte gått med på.

I början av april rapporterade den spanska radiostationen Cadena SER att den katalanska klubben hade missat att utnyttja den köpoption på 30 miljoner euro, eller 328 miljoner kronor, som finns inskriven i engelsmannens avtal. Detta då deadline för detta var i mars.

Nu kan dock Rashford stanna i den spanska storstaden, men inte genom att köpas loss. Då uppgifter har gjort gällande att ”Barca” inte har råd att köpa loss yttern vill man nu låna in honom på nytt efter säsongen.

Det skriver Sky Sports som menar på att det förs samtal mellan klubbarna. Skulle man inte få till ett nytt lån vill Barcelona fortsatt köpa loss Rashford, men efter att man har förhandlat ner priset.

28-årige Marcus Rashford har spelat 45 matcher för FC Barcelona i vilka han har gjort 13 mål och 13 assist.