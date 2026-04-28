Gjorde livet surt för AIK: ”Han är fantastisk”

SOLNA. De kamperade tillsammans redan på U21-tiden för 17 år sedan.

Nu tokhyllar Kristoffer Nordfeldt gårdagskvällens stora matchhjälte Johan Dahlin – trots att det kostade AIK poängen i stormötet mot MFF.

– Han är en fantastisk människa och alla vet vilken tuff skada som han gått igenom, säger Nordfeldt till FotbollDirekt.

I november 2024 åkte Johan Dahlin på en korsbandsskada. Många trodde då att 38-åringen skulle ge upp karriären efter så tung skada i den åldern.

Hela 2025 spolierades, men ändå valde MFF och Dahlin att komma överens om ett nytt kontrakt över 2026 års allsvenska.

Det visade sig helt rätt. I skadade Robin Olsens frånvaro var Dahlin planens gigant när MFF vann borta mot AIK under måndagskvällen med 1-0.

En som tar till stora ord gällande 39-åringen är Kristoffer Nordfeldt, detta trots att målvaktens AIK förlorade mot skåningarna på grund av Dahlins mäktiga insats mellan stolparna.

– Han gjorde en jättebra match. Svårt kanske att för mig glädjas över det direkt efter en förlust, men Johan är en fantastisk människa och jag unnar verkligen honom allt gott, säger Nordfeldt till FotbollDirekt.

Att AIK-keepern får frågan om Dahlin är ingen slump. De två veteranerna har ett långt förflutet tillsammans.

– Vi spelade tillsammans redan i U21-landslaget, säger Nordfeldt och syftar bland annat på hemma-EM 2009 där Sverige tog sig till semifinal med Dahlin i mål och där den tre år yngre Nordfeldt satt på bänken.

Samme Nordfeldt pratade nyligen fint om Pontus Janssons tragiska skadeöde och han ser därför Dahlins storslagna comeback som något häftigt efter det som 39-åringen varit med om.

– Alla vet vilken tuff skada som han gått igenom och det är ju samma med ”Ponne” nu. Därför är det fantastiskt kul för Johan att få visa sig så här på planen igen. Nu kostade hans insats oss poängen vilket är tråkigt för oss, men som sagt, jag unnar honom allt gott, avslutar 36-årige Nordfeldt.