Uppgifter: Bayern München vill ha Baumann

Oliver Baumann kan titulera sig förstemålvakt i det tyska landslaget.

Nu har Bayern München fått upp ögonen för 35-åringen, enligt Bild.

Oliver Baumann har varit en säker pjäs mellan stolparna för Hoffenheim i över tio säsonger. På senare år har han även fått chansen i det tyska landslaget. Numera är han allt som oftast Julian Nagelsmanns förstaval i målet.

Nu har den tyska jätten Bayern München börjat intressera sig för målvakten, enligt Bild. 40-åriga Manuel Neuer sitter på ett utgående kontrakt och har dragit med skador de senaste åren.

22-åriga Jonas Urbig ses som Neuers naturliga efterträdare och FC Bayern vill därför ha ett rutinerat alternativ bakom. Det är där Oliver Buamann kommer in i bilden.

Det återstår att se om Tysklands förstemålvakt är villig att sätta sig på bänken i klubblaget.