Uppgifter: Bellingham förlänger med Real Madrid

Jude Bellingham har enligt uppgifter kommit överens om ett nytt kontrakt med Real Madrid.

Det nya avtalet ska sträcka sig över fem år.

Engelsmannen får dessutom en förbättrad lön.

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Jude Bellingham har sagt ja till ett nytt långtidskontrakt med Real Madrid. Enligt AS finns det en muntlig överenskommelse, och det nya avtalet ska gälla i fem år, till 2031. De formella stegen återstår, men Bellingham står näst på tur efter Arda Güler och Thibaut Courtois.

Enligt AS får engelsmannen också förbättrade villkor, som ett erkännande av hans betydelse både på planen och i omklädningsrummet.

Ledare i truppen

Förhandlingarna inleddes under slutet av förra säsongen, och parterna ska ha varit överens från första samtalet. Bellingham har växt in i en ledarroll i Real Madrid efter att profiler som Dani Carvajal, Luka Modrić och Toni Kroos har lämnat, och han trivs allt bättre i klubben och i den spanska huvudstaden.

Han har också hittat tillbaka till formen från sin första säsong. Bellingham sköt upp en axeloperation för att kunna hjälpa laget, vilket påverkade hans spel, men efter ingreppet har nivån successivt höjts. Under José Mourinho har han fått en friare roll bakom Kylian Mbappé.

Formen syntes även i VM, där han gjorde åtta mål för England. Den här säsongen har han hittills tre mål och tre assist i La Liga.

Foto: Bildbyrån

Milstolpe mot Roma

I veckans Champions League-match mot Roma tog Bellingham sin 100:e seger i Real Madrid-tröjan, i sin 150:e match för klubben. Sedan debuten i augusti 2023 har han gjort 49 mål och vunnit fem titlar med Real Madrid: Champions League, VM för klubblag, Uefa Super Cup, La Liga och spanska supercupen.