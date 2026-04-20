Uppgifter: Birmingham City vill ha Thomas Frank

Thomas Frank har varit utan jobb sedan sortin från Tottenham i februari.

Nu har Birmingham City i Championsship börjar snegla på dansken.

Det rapporterar Fotball League World.

Thomas Frank fick aldrig till det i Spurs och sprakades från sitt jobb i vintras. Nu kan 41-åringen vara nästa sitt nästa tränaruppdrag.

Enligt Fotball League World har Birmingham City börjat föra interna diskussioner om göra ett försök att värva Frank.

Birmingham ligger för närvarande på en 14:e plats i tabellen som nykomlingar. Enligt uppgifterna är klubbens ägare Tom Wagner inte nöjd med det resultat och har därför börjat snegla på att byta ut lagets nuvarande tränare Chris Davies.

Thomas Frank har tidigare gjort bra resultat i Brentford, som 2021 tog sig upp till Englands högsta divison för första gängen på 74 år under danskens ledning.