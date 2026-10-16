Uppgifter: Björkegren tar över Ghanas herrlandslag

Kim Björkegren har lett Ghanas damlandslag sedan januari 2025.

Nu väntas svensken ta över herrarna.

Han ska leda båda landslagen samtidigt.

Foto: Bildbyrån

Kim Björkegren ser ut att få ett andra förbundskaptensjobb i Ghana. Enligt flera lokala medier har det ghananska fotbollsförbundet valt svensken som tillfällig förbundskapten för herrlandslaget.

Posten blev ledig när Carlos Queiroz nyligen lämnade, och sedan dess har förbundet letat efter en tillfällig lösning.

Björkegren kommer att leda dam- och herrlandslaget parallellt. Härnäst väntar matcher mot Somalia i kvalet till Afrikanska mästerskapet.

Tidigare har Björkegren tränat Linköpings FC och Malmö FF och haft uppdrag i Kina, på Cypern och i USA.