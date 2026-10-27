Uppgifter: Carrick får fortsatt förtroende i United

Michael Carrick blir kvar som tränare i Manchester United, åtminstone tills vidare.

Enligt uppgifter har klubbledningen bestämt att han får leda laget i nästa omgång.

Därefter väntar Chelsea borta på lördag.

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Michael Carricks Manchester United har inlett säsongen väldigt svagt och har hittills endast vunnit en ligamatch (mot Ipswich Town). Laget har bara tagit sju poäng på åtta omgångar och är placerade på en 16:e plats i tabellen.

Efter onsdagsförlusten med 1–4 mot Como och därefter 0–3 mot Bournemouth i söndags har Carricks framtid varit mycket osäker. Nu rapporterar Sky Sports att han får sitta kvar i alla fall över nästa omgång. Även BBC och The Athletic har samma uppgifter.

Fotbollschefen Jason Wilcox och vd:n Omar Berrada var på måndagen på träningsanläggningen Carrington för att diskutera Carricks framtid och ska då ha övervägt andra alternativ. På tisdagen ledde Carrick ändå träningen, och under dagen bestämde klubben att han får fortsatt förtroende, åtminstone veckan ut.

På lördag möter Manchester United Chelsea på bortaplan.

Från trea till botten

Carrick tog över i januari och ledde ”The Red Devils” till en tredjeplats i Premier League i våras.

Enligt brittiska medier ligger Eddie Howe, Julian Nagelsmann och Antonio Conte bra till för att ta över om Carrick får sparken. Alla tre är för närvarande utan jobb.