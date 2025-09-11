Uppgifter: Då väntas Roony Bardghji få debutera

I helgen ser det äntligen ut att vara dags för Roony Bardghji.

Den svenske jättetalangen har nu registrerats i FC Barcelonas A-lag.

Och mot Valencia i helgen ser han ut att släppas fram.

Foto: Bildbyrån

Turerna kring registreringen av Roony Bardghji har varit många den senaste tiden, men nu har han registrerats i FC Barcelonas A-lag.

Detta medför att det äntligen kan bli aktuellt med La Liga-debut för svensken och det ser inte ut att dröja länge.

Spanska Sport rapporterar nämligen att det är troligt att det blir debut redan i helgen, då Barcelona tar emot Valencia i La Liga.

Den spanska storklubben har inkasserat sju poäng på tre matcher den här säsongen.