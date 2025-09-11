Uppgifter: Då väntas Roony Bardghji få debutera
I helgen ser det äntligen ut att vara dags för Roony Bardghji.
Den svenske jättetalangen har nu registrerats i FC Barcelonas A-lag.
Och mot Valencia i helgen ser han ut att släppas fram.
Turerna kring registreringen av Roony Bardghji har varit många den senaste tiden, men nu har han registrerats i FC Barcelonas A-lag.
Detta medför att det äntligen kan bli aktuellt med La Liga-debut för svensken och det ser inte ut att dröja länge.
Spanska Sport rapporterar nämligen att det är troligt att det blir debut redan i helgen, då Barcelona tar emot Valencia i La Liga.
Den spanska storklubben har inkasserat sju poäng på tre matcher den här säsongen.
