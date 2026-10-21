Uppgifter: Dani Olmo missar El Clásico

Ytterligare ett skadebesked för Barcelona inför söndagens Clásico.

Dani Olmo blir borta i fyra veckor, enligt uppgifter.

Spanjoren väntas vara tillbaka efter novemberuppehållet.

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Barcelona har fått ännu ett tungt besked inför El Clásico mot Real Madrid på söndag. Enligt journalisten Carlos Monfort från katalanska Sport har undersökningar bekräftat att Dani Olmo är skadad och missar matchen. Dessutom uppger han att mittfältaren blir borta i ungefär fyra veckor. Olmo väntas vara tillbaka först efter landslagsuppehållet i november.

Skadan kommer bara några dagar efter Barças förlust med 2–4 mot PSG i Champions League, som var lagets första förlust för säsongen. Enligt Sport tror spelarna dock inte att förlusten kommer att påverka dem inför Clásicot. Truppen menar att PSG-matchen visade att Barça kan mäta sig med Europas bästa lag.