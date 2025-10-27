Uppgifter: Eliasson kan vara skadad

Niclas Eliasson befaras vara skadad.

Det rapporterar grekiska medier då han inte kom till spel för klubblaget Aek Aten.

Foto: Bildbyrån

Niclas Eliasson saknades under söndagens förlust mot Olympiakos. Enligt flera grekiska medier som gazzetta.gr och Novasports, är yttern skadad.

Under måndagen väntas besked om hur allvarlig åringens skada är.

Eliasson står noterad för sju matcher varav fem från start i år för AEK Aten.