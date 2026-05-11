Uppgifter: Eric Smith lämnar St. Pauli

Eric Smith fick inte till någon flytt från St. Pauli för ett år sedan.

Nu talar mycket för svensken har gjort sin sista säsong för Hamburgklubben.

Det uppger lokaltidningen Hamburger Abendblatt.

Eric Smith är lagkapten i St. Pauli och har varit en viktig kugge sedan han anslöt 2021. Nu ser svenskens tid i klubben ut att snart vara över.

Enligt lokaltidningen Hamburger Abendblatt talar mycket för att 28-åringen lämnar St. Pauli i sommar. Tidningen gör gällande att Smith blev kvar i Hamburg förra sommaren tack vare en löneförhöjning.

Det här gången kommer inte ett fetare lönekuvert hjälpa. Enligt tidningen vill svensken testa på någonting nytt och det spekuleras kring en flytt till ”södra Europa”.

St. Pauli ligger sist i Bundesliga inför den sista omgången. Laget måste då besegra bottenkonkurrenten Wolfsburg för att ha en chan på överlevnad.

Eric Smith har spelat har spelat totalt 139 tävlingsmatcher för St. Pauli. Han väntar allt jämnt på sin första landskamp för Sverige efter att ha lämnat återbud hela fem gånger.