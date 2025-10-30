Uppgifter: FCK skriver kontrakt med Jaw och Nyassi från Gambia

FC Köpenhamn uppges göra en dubbelvärvning från Real de Banjul.

De gambiska talangerna Sheikh Jaw och Mustapha Nyassi, båda 18 år, ska enligt Tipsbladet skriva kontrakt med klubben.



FC Köpenhamn fortsätter att satsa på unga spelare från Afrika. Enligt den danska sajten Tipsbladet har klubben nått en överenskommelse med Real de Banjul om att värva Sheikh Jaw och Mustapha Nyassi.

Duon, som båda är 18 år, beskrivs som två av Gambias mest lovande spelare. De väntas till en början ansluta till FCK:s U19-lag, där de ska utvecklas vidare inom klubbens akademi.

Både Jaw och Nyassi ska enligt uppgifterna skriva kontrakt som sträcker sig över fem år. Därmed blir de de första gambiska spelarna någonsin att representera FC Köpenhamn.

Real de Banjul är Gambias mest framgångsrika klubb och har under senare år blivit känd för att fostra flera unga talanger som tagit klivet till europeisk fotboll.

FC Köpenhamn ligger för närvarande i toppen av den danska Superligan.