Uppgifter: Feyenoord vill köpa loss svensk

Malcolm Jeng har varit skadad under stora delar av sin utlåning till Feyenoord.

Trots det vill den nederländska storklubben köpa loss mittbacken.

Det uppger Algemenn Dagblad.

Malcolm Jeng tillhör franska Stade Reims, men har den här säsongen varit utland till Feyenoord. Nu uppger nederländsk media att Rotterdamklubben till knyta tillsäg svensken på prominent basis.

Jeng har en köpoption inskriven i låneavtalet som Feyenoord vill förhandla ner. Hur stor optionen är inte känt.

Det har endast bivit en match för 21-åringen under säsongen, vilket skedde borta mot Groningen i september. Sedan dess har svensken varit utanför laget till följd av en skada.

Malcolm Jeng köptes av Stade Reims från Sirius för runt tre miljoner euro i januari 2025. Hans kontrakt med den franka klubben går ut 2029.