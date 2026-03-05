Uppgifter: Finalissima spelas inte i Qatar

I slutet av mars möts Argentina och Spanien i Uefa Cup of Champions – eller Finalissima.

Den var planerad att spelas i Qatar.

Nu har det blivit ändring på det, enligt El Mundo.

Foto: Alamy

I och med att Spanien vann EM 2024 och Argentina VM 2022 kommer de att göra upp om vem som vinner Uefa Cup of Champions – eller Finalissima.

Den matchen är planerad att spelas den 27 mars, på Lusail Stadium i Qatar.

Nu meddelar dock spanska El Mundo att matchen kommer att flyttas, till följd av oroligheterna i Mellanöstern. Tidningen skriver att konflikten gör det ”omöjligt att genomföra matchen på Lusail Stadium av uppenbara säkerhetsskäl”.

Istället pekar tidningen på att matchen högst troligt kommer att spelas i London, även om Milano och Rom också är två tänkbara alternativ.

Uefa och Conmebol (det sydamerikanska fotbollsförbundet) uppges hålla ett möte om detta denna vecka och ta ett beslut om var matchen kommer att spelas inom 48 timmar.

