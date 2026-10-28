Uppgifter: Förre AIK-tränaren kan få sparken

Bartosz Grzelak, tidigare tränare i AIK, har det tungt i Polen.

Enligt uppgifter letar Cracovia redan efter en ersättare.

Svensken tog över klubben så sent som i april.

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Det har gått trögt för Bartosz Grzelak sedan han lämnade Sverige. Den tidigare AIK-tränaren tog över polska Cracovia i april, men efter tolv omgångar har laget bara tolv poäng och ligger på trettonde plats i tabellen.

Nu kan hans tid i klubben vara över. Enligt polska PilkaNozna kan Grzelak få sparken om resultaten inte blir bättre snart, och det är inte ens säkert att det räcker. Cracovia ska redan ha börjat titta på tänkbara ersättare.

Grzelak är född i Polen, men Cracovia är hans första tränarjobb i landet. Han har tidigare bland annat varit huvudtränare för AIK under 2020–2022, och assisterande i svenska U21-landslaget 2018–2020.

