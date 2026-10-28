Uppgifter: Forsberg förlänger i USA – öppnar för allsvenskan

Emil Forsberg förlänger sitt kontrakt med New York Red Bulls till sommaren, enligt Aftonbladet.

Därefter väntas han flytta hem till Sverige.

Han ska då vara öppen för spel i allsvenskan.

Emil Forsberg. Foto: Bildbyrån

Emil Forsberg kan snart vara tillbaka i Sverige. Enligt Aftonbladet förlänger mittfältaren sitt kontrakt med New York Red Bulls fram till sommaren, och därefter väntas han flytta hem och vara öppen för spel i allsvenskan.

35-åringens nuvarande kontrakt går ut vid årsskiftet. Den nya förlängningen gäller MLS förkortade säsong 2027, som spelas mellan februari och maj. Därefter går ligan över till att spela höst–vår, precis som de stora europeiska ligorna.

Forsberg är lagkapten i New York och har gjort 29 mål och 19 assist för klubben. I helgen avgjorde han dessutom mot Lionel Messis Inter Miami med 2–0-målet i slutminuten.

Om han kommer hem kan det bli en återkomst till allsvenskan efter många år. Forsberg är fostrad i Gif Sundsvall och vann två SM-guld och två cuptitlar med Malmö FF. Med RB Leipzig vann han tre tyska cuptitlar, och för Sverige har han spelat 92 landskamper.