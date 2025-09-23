Uppgifter: ”Fotbollspresidenten” på väg att lämna Villa

Sommaren 2023 flyttade Monchi till England och Aston Villa.

Spanjoren tog rollen som ”President of Football Operations” i klubben.

Nu väntas han lämna enligt The Athletic.

Foto: Alamy

Monchi har flera fantastiska år som sportchef i Sevilla bakom sig, men efter en kortare sejour i AS Roma, samt en sejour till i den spanska storklubben så valde han sommaren 2023 att lämna hemlandet för England och Aston Villa.

Han tog då rollen som ”President of Football Operations” i Birmingham-klubben, men nu efter två år ser han ut att tacka för sig.

The Athletic rapporterar rapporterar nämligen nu att spanjoren kommer att lämna Aston Villa, som inlett säsongen väldigt svagt.

Klubben ligger 18:e plats i Premier League efter fem omgångar och än så länge har man inte vunnit i ligan den här säsongen.

Monchis kontrakt med Villa sträcker sig fram till nästa sommar, men 57-åringen ser inte ut att bli kvar så länge.