Klart: Frank tvingas bort från Tottenham

Thomas Frank har på sistone haft det hett om öronen i Tottenham.

Under onsdagen kom beskedet att han fått sparken.

Förlust mot Newcastle i går. Tottenham ligger på 16:e plats i Premier League.

Nu har Londonklubben till sist fått nog kring sin tränare Thomas Frank.

Därmed blev han inte särskilt långvarig på posten då han anslöt i somras efter en lyckosam tid i Brentford.