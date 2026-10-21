Uppgifter: Gonçalo Ramos skadad

AC Milan blir utan Gonçalo Ramos i Europa League.

Portugisen skadade vaden på träningen i dag.

Han missar därmed mötet mot Bournemouth.

Foto: Bildbyrån

AC Milan möter Bournemouth i Europa League på torsdag, men utan anfallaren Gonçalo Ramos. Enligt Sky Sport Italia överbelastade portugisen vadmuskeln under onsdagens träning och var enligt tv-kanalens reporter på Milanello ”synbart upprörd” efteråt.

Ramos ska undersökas på torsdag för att avgöra hur lång tid det tar för honom att komma tillbaka. Han har gjort tre mål och en assist på nio matcher för Milan den här säsongen, senast mot Atalanta i lördags.

Milans skadeläge var dåligt redan innan. Yttern Samuel Chukwueze missar också matchen med en höftskada och uppges kunna bli borta i flera månader.

Utan Ramos väntas Francesco Camarda starta på topp, vilket blir hans andra raka start i Europa League.