Uppgifter: Iniesta misstänks för bedrägeri

Andrés Iniesta, 41, misstänks vara inblandad i ett omfattande bedrägeri mot investerare.

Enligt uppgifter till Bein Sports har peruanska myndigheter inlett en utredning mot tidigare stjärnan.

Foto: Bildbyrån

Den tidigare Barcelona– och landslagsspelaren Andrés Iniesta misstänks, genom sina bolag, ha lurat peruanska investerare på omkring 518 000 euro, motsvarande drygt 5,6 miljoner kronor.



De företag som pekas ut är Never Say Never (NSN) och dess sydamerikanska filial NSN Sudamérica. Enligt misstankarna ska bolagen ha planerat flera storslagna evenemang som aldrig blev av – något som ledde till stora ekonomiska förluster för investerarna.

Ett av de få evenemangen som faktiskt genomfördes var en musikfestival, kallad Upa Upa Party, men även den blev ett ekonomiskt fiasko.

– Vi blev aldrig informerade om någonting. Vi fick reda på att företaget höll på att gå i konkurs. De tog inget ansvar, trots att de lovade det, säger affärsmannen Emilio Lozano i tv-programmet Y Ahora Sonsoles, enligt Bein Sports.