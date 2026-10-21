Uppgifter: Inzaghi kan ersätta Spalletti i Juventus

Luciano Spalletti är under hård press efter Juventus svaga start.

Enligt uppgifter är Simone Inzaghi klubbens förstahandsval som ersättare.

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Säsongen har inte börjat som Juventus hoppats. Laget har bara tagit 11 poäng på sju matcher i Serie A, med tre segrar, två oavgjorda och två förluster.

Det sätter press på tränaren Luciano Spalletti, som har kontrakt till 2028. Klubbledningen vill helst inte sparka honom mitt under säsongen, men om resultaten inte blir bättre kan det bli aktuellt med en tillfällig tränare. Enligt Goal är Stefano Pioli och Antonio Conte två möjliga alternativ.

Inzaghi högt upp på listan

Om Juventus missar Champions League kommer klubben att leta efter en ny tränare på lång sikt. Enligt Gazzetta dello Sport står Simone Inzaghi då högt upp på listan.

Den 50-årige italienaren är populär hos klubbledningen i Turin. Med Inter vann han Serie A 2023/24, två Coppa Italia och tre italienska supercuper, och han tog laget till Champions League-finalen både 2023 och 2025.

Inzaghi kan i så fall vara tillbaka i Italien inför säsongen 2027/28.