Uppgifter: Janne Andersson aktuell för förbundskaptensjobb

Janne Andersson uppges vara aktuell för nytt förbundskaptensjobb.

Enligt uppgifter i Kazakstan ska han vara aktuell för att ta över landets landslaget.

Foto: Bildbyrån

Janne Andersson har stått utan tränaruppdrag sedan han lämnade det svenska landslaget i slutet av 2023.

Nu kan vår förre förbundskapten vara på väg att ta över ett nytt landslag.

Kazakstanska Aladop rapporterar nämligen nu att Andersson är aktuell för att ta över landets landslag.

– Jag kommenterar aldrig rykten eller spekulationer, säger han själv till Sportbladet.

Utöver den 63-årige svensken så ska även Michal Probierz och Massimo Carrera vara aktuella för förbundskaptensjobbet.