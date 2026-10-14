Uppgifter: Juventus jagar ny anfallare – två namn på listan

Juventus letar återigen efter en ny anfallare.

Enligt Tuttosport har jakten smalnat av till två namn.

Det gäller Monacos Folarin Balogun och Atlético Madrids Alexander Sørloth.

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Juventus vill förstärka anfallet, och enligt Tuttosport har klubben nu två huvudkandidater, Monacos Folarin Balogun och Atlético Madrids Alexander Sørloth.

Båda har kopplats ihop med Juventus tidigare, och enligt tidningen väger klubben nu mellan de två.

Att Juventus är ute efter en ny anfallare är ingen överraskning. Klubben har under flera transferfönster letat efter rätt spelare på positionen, och många namn har kommit och gått i Turin de senaste åren. Bland dem finns Dušan Vlahović, Moise Kean och Jonathan David. I somras värvades Randal Kolo Muani, även Nick Woltemade anlände på lån i slutet av sommarens transferfönster.

Den sistnämnde har dock inte imponerat i Turin, med ett mål på fyra matcher. Enligt TEAMtalk tänker Newcastle inte kalla tillbaka honom i januari, och Juventus kan inte heller avbryta lånet, vilket kan förklara varför klubben nu letar efter fler alternativ.