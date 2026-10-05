Uppgifter: Kane blir kvar i Bayern München

En kontraktsförlängning närmar sig för Harry Kane.

Anfallaren uppges nu vara nära ett nytt avtal med Bayern München.

Parterna ska enligt uppgifter redan vara överens om lönen.

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En kontraktsförläning har diskuterats länge angående Harry Kane och Bayern München. Men enligt nya uppgifter ser det ut som en överenskommelse äntligen börjar närma sig.

Transferspecialisten Fabrizio Romano skriver att parterna i princip är överens gällande lönen men att en överenskommelse om hur länge kontraktet ska löpa ej är nådd än. Samtidigt rapporterar Sky Sports att parterna diskuterat ett kontrakt som sträcker sig till 2029.

Kane är inne på sin fjärde säsong hos den tyska giganten. Engelsmannen har ett marknadsvärde på 60 miljoner euro enligt Transfermarkt, motsvarande cirka 675 miljoner svenska kronor.

Det nuvarande kontraktet löper ut i sommar, vilket hade inneburit ett stort tapp i anfallet för Bayern.