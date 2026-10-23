Kompany till sjukhus efter att ha kollapsat

Bayern München-tränaren Vincent Kompany har förts till sjukhus i ambulans.

Enligt uppgifter kollapsade han efter fredagens träning.

Hans tillstånd är ännu okänt.

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Vincent Kompany fördes i ambulans till sjukhus i München efter att ha kollapsat efter träningen på fredagen. Det rapporterar Bild och Sky Sports. Inget är ännu känt om hans tillstånd.

Den belgiske tränaren har haft problem med hälsan den senaste tiden. Tidigare i veckan uppgav Bild att han hade drabbats av influensa och hade svårt att gå på grund av gammal ärrvävnad. Han missade måndagens träning och undersöktes av flera läkare inför Champions League-matchen mot Arsenal.

Bayern Münchens uttalande:



”Vincent Kompany fick medicinsk behandling på fredagen efter att ha kollapsat under FC Bayern II:s träningspass. Första lagets tränare hade tittat på andralagets pass. Kompany kommer att undersökas noggrant på sjukhus och kommer att stanna under medicinsk vård. Tills vidare kommer hans tränarteam att hantera träning och matchverksamhet.”